WSJ: США не сталкивались с таким масштабом ударов по своим военным базам

По словам источника издания, Вашингтон никогда прежде не сталкивался с таким количеством одновременных ударов по своим объектам, разбросанным в разных странах региона. Масштаб и синхронность ночных обстрелов стали настоящим испытанием для систем противоракетной обороны, которые работали в режиме колоссальной перегрузки.