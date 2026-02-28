WSJ: США не сталкивались с таким масштабом ударов по своим военным базам

Американские военные базы на Ближнем Востоке подверглись самой массовой атаке за всю современную историю Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
По словам источника издания, Вашингтон никогда прежде не сталкивался с таким количеством одновременных ударов по своим объектам, разбросанным в разных странах региона. Масштаб и синхронность ночных обстрелов стали настоящим испытанием для систем противоракетной обороны, которые работали в режиме колоссальной перегрузки.
В Пентагоне, однако, заявляют, что были готовы к такому развитию событий. Собеседник WSJ подчеркнул, что американское командование при планировании любых операций всегда учитывает возможность массированного ответного удара со стороны противника.
Первой под удар попала крупная военно-морская база в Бахрейне, где дислоцирован штаб Пятого флота ВМС США. Источники подтверждают сам факт ракетного обстрела, однако официальные данные о масштабах разрушений и возможных потерях среди военнослужащих пока не раскрываются.