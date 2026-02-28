Политолог Самонкин: военный потенциал США ниже, чем у Ирана

Самонкин также не исключает сухопутного столкновения сторон, в этом вопросе Тегеран имеет больший запас сил, например, преимущество за танковыми машинами. Это танки «Зульфикар», их производят не менее 30 единиц в год. Машины маломобильны, но по оценкам эксперта, эффективны. По модернизации они обгоняют «Абрамс».