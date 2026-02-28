Ричмонд
Политолог Самонкин: военный потенциал США ниже, чем у Ирана

Эксперт назвал главное военное преимущество Тегерана.

Источник: Комсомольская правда

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин оценил, кто из стран — США или Иран — имеет больший военный потенциал.

По мнению аналитика, позиции Ирана в этом вопросе лучше, страна обладает более высоким военным потенциалом во флоте и ракетах, нежели США и Израиль.

Только объединение сил Тель-Авива и Вашингтона уравнивает шансы с Тегераном.

Если смотреть на состояние флота и взаимный обмен ракетным ударами, то, по оценкам Самонкина, пока «боевая ничья, паритет военных технологий практически равен».

Военный потенциал Израиля и США примерно понятен, а вот у Ирана порядка 95% военных технологий засекречены, так что оценить их сложно.

Самонкин также не исключает сухопутного столкновения сторон, в этом вопросе Тегеран имеет больший запас сил, например, преимущество за танковыми машинами. Это танки «Зульфикар», их производят не менее 30 единиц в год. Машины маломобильны, но по оценкам эксперта, эффективны. По модернизации они обгоняют «Абрамс».

— Если вдруг случится наземная операция, чего не стоит исключать, и в сухопутной тактике столкнутся Израиль, Иран или любая западная коалиция, то у Ирана будет большее преимущество, — заключил Самонкин в беседе с NEWS.ru.

