Чемпионат России по художественной гимнастике в Москве собрал спортсменок со всей страны

Гимнастки соревнуются в групповых упражнениях и личной программе, борясь за медали в многоборье и финалах отдельных видов. Среди ярких участниц групповых упражнений — воспитанницы академии «Небесная грация» Алины Кабаевой, а также спортсменки сборной субъектов РФ, Нижнего Новгорода, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга и Рязани.