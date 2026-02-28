Ричмонд
Трамп рассказал, насколько затянутся удары США и Израиля по Ирану

Массированные бомбардировки Ирана со стороны войск США и Израиля продлятся по меньшей мере пять дней, но эти сроки могут измениться в зависимости от хода развития событий в стране. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Так он прокомментировал информацию портала Axios, опубликованную со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

— Как сообщил Трамп, эти сроки могут измениться в зависимости от развития событий на местах, в том числе от судьбы верховного лидера Али Хаменеи, которого Израиль наметил в качестве цели для убийства наряду с другими высокопоставленными чиновниками, — говорится в материале.

Кроме того, американский лидер заявил, что причиной начала атаки на Иран стал провал переговоров по ядерной программе страны и поведение ее руководства в последние несколько десятилетий, передает портал.

По данным иранского Красного полумесяца, в результате ударов армий США и Израиля по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Также местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях страны из 31.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
