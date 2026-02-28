Ричмонд
Трамп дал оценку проводимой США и Израилем операции против Ирана

Трамп считает, что военная операция против Ирана идет очень хорошо.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому порталу Washington Free Beacon заявил, что военная операция против Ирана идет «очень хорошо».

Издание отметило, что глава Белого дома положительно оценил начало операции против исламской республики. По мнению республиканца, она «идет очень хорошо».

При этом, как подчеркивает портал, хозяин Овального кабинета отказался отвечать на дополнительные вопросы.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент США в интервью израильскому 12-му каналу заявил, что он имеет различные варианты по выходу из конфликта с Ираном. Он утверждал, что может затянуть конфликт и захватить все, или закончить за несколько дней. По его словам, он может сказать иранцам, что те снова увидятся с США через несколько лет, если Тегеран начнет восстанавливаться. В любом случае, Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля, добавил он.

