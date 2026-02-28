Трамп дал оценку проводимой США и Израилем операции против Ирана

Как писал сайт KP.RU, ранее президент США в интервью израильскому 12-му каналу заявил, что он имеет различные варианты по выходу из конфликта с Ираном. Он утверждал, что может затянуть конфликт и захватить все, или закончить за несколько дней. По его словам, он может сказать иранцам, что те снова увидятся с США через несколько лет, если Тегеран начнет восстанавливаться. В любом случае, Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля, добавил он.