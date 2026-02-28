Непряева и Коростелёв выступили на первых соревнованиях после Олимпиады

В ¼ финала Непряева стала пятой и не смогла выйти в следующую стадию. Победительницей спринта стала хозяйка трассы Линн Сванн, норвежка Кристин Скистад заняла второе место, а швейцарка Надин Фендрих — третье.
Увы, другому российскому атлету с нейтральным статусом Савелию Коростелеву покорить квалификацию не удалось — он показал лишь 50-е время. Победил норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял его соотечественник Ларс Хегген, третье — австриец Бенджамин Мозер.
Напомним, что Непряева и Коростелев сейчас единственные представители нашей страны в Кубке мира по лыжным гонкам. Ранее на спринтерских дистанциях этого сезона дуэт лишь однажды проходил квалификацию. Это случилось в конце января в швейцарском Гомсе, однако оба выбыли на стадии ¼ финала.
