В Израиле заявили о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил посол Израиля в Вашингтоне Ехиэль Лейтер, который доложил об этом американским официальным лицам.
Также 9-й канал Израиля сообщил, что премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху продемонстрировали видеозапись, на которой видно тело Хаменеи. Его извлекли из-под завалов его резиденции, уничтоженной в результате удара американских войск, передает телеканал.
Официального подтверждения информации от Ирана не поступало.
Ранее член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар заявил о гибели зятя и невестки Али Хаменеи в результате ударов войск США и Израиля по территории страны. Официального подтверждения этой информации нет.
Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31. Также при ударе израильских войск по спортзалу, расположенному на юге Ирана, погибли до 20 волейболисток.