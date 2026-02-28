Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Израиле заявили о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил посол Израиля в Вашингтоне Ехиэль Лейтер, который доложил об этом американским официальным лицам.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил посол Израиля в Вашингтоне Ехиэль Лейтер, который доложил об этом американским официальным лицам.

Также 9-й канал Израиля сообщил, что премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху продемонстрировали видеозапись, на которой видно тело Хаменеи. Его извлекли из-под завалов его резиденции, уничтоженной в результате удара американских войск, передает телеканал.

Официального подтверждения информации от Ирана не поступало.

Ранее член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар заявил о гибели зятя и невестки Али Хаменеи в результате ударов войск США и Израиля по территории страны. Официального подтверждения этой информации нет.

Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31. Также при ударе израильских войск по спортзалу, расположенному на юге Ирана, погибли до 20 волейболисток.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше