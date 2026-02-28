Reuters: найдено тело верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Агентство Reuters сообщило, что тело Верховного лидера Ирана Али Хаменеи якобы обнаружено. Эту информацию журналистам подтвердил высокопоставленный чиновник из Израиля. Однако, по состоянию на данный момент, официального подтверждения этой новости из других источников не поступало.
«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что есть много признаков, указывающих на то, что верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи “больше нет”, но не стал прямо подтверждать его смерть», — говорится в публикации.
Источник KP.RU в Иране также опроверг эту информацию.
На этом фоне стоит отметить, что ранее в иранском внешнеполитическом ведомстве опровергали слухи о гибели аятоллы. В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что Верховный лидер жив, несмотря на удары по его резиденции.
Ситуация развивается на фоне резкой эскалации конфликта. Напомним, сегодня утром, 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. Министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал эти действия как «упреждающий удар». По сведениям израильских СМИ, военная операция под кодовым названием «Рык льва» может продлиться несколько суток.