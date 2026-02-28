СК задержал организатора заказного убийства в Петербурге в 2002 году

Как выяснили следователи, в январе 2002 года фигурант захотел отомстить знакомому, который до этого сам пытался его убить. Для осуществления плана он нанял человека — им оказался действующий оперуполномоченный уголовного розыска. За расправу киллеру пообещали щедрое вознаграждение. Уже 15 января оперативник вместе с сообщником выследили жертву, застрелили её, а труп закопали, чтобы скрыть следы преступления.