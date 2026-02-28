Ричмонд
Эрдоган высказался о военной операции США и Израиля против Ирана: «Глубокое разочарование»

Эрдоган выразил разочарование ударами США и Израиля по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Турция сильно разочарована и обеспокоена совместными ударами США и Израиля по Ирану. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«В эти благословенные дни Турция прилагает все усилия для обеспечения мира, стабильности и спокойствия в нашем регионе и в исламском мире…», — заявил политик в ходе выступления в Стамбуле.

Турецкий лидер отметил, что Анкара испытывает глубокое разочарование и обеспокоенность в связи с провокациями премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и нападениями США и Израиля на Иран.

Как писал сайт KP.RU, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в совместном заявлении заверили, что их страны не участвовали вместе с США и Израилем в нанесении ударов по Ирану. По их словам, они вновь подтверждают приверженность региональной стабильности и защите гражданского населения.

