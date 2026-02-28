«Выворачивают с точностью до наоборот»: Захарова указала на лицемерие Запада по ситуации с Ираном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада намеренно искажают даже самые очевидные факты, касающиеся ситуации с нападением на Иран. Таким мнением дипломат поделилась в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Они как будто считают, что их до конца не поняли, и еще переподтверждают свою позицию. А она у них заключается в том, что они будут защищать Израиль от ударов. То есть настолько привыкли к манипулятивному отношению с информацией к своим гражданам, что даже эту ситуацию абсолютно очевидную — она развивается у всех на глазах в прямом эфире — выворачивают с точностью до наоборот», — уточнила Захарова.
Напомним, ранее утром 28 февраля Армия обороны Израиля совместно с вооруженными силами США нанесла масштабный ракетный удар по территории Ирана. Как сообщил глава израильского оборонного ведомства Исраэль Кац, эти действия носят характер «упреждающей операции».
В Москве операцию США и Израиля оценили совсем иначе. В Министерстве иностранных дел России выступили с официальным заявлением, в котором действия Вашингтона и Иерусалима назвали заранее спланированным актом агрессии. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что такие удары являются грубым нарушением суверенитета члена Организации Объединенных Наций.