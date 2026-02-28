Дмитриев спрогнозировал повышение цен на нефть: речь о преодолении психологического рубежа

Накануне кандидат экономических наук, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов предположил, что из-за американо-израильской агрессии против Ирана приведут к нарушению логистических цепочек с серьезным удорожанием доставки нефти, и это один из факторов, по которому нефть может подорожать примерно на 10 долларов на открытии торгов. При этом если Ормузский пролив будет перекрыт не один день, а какое-то относительно длительное время, то это позволит ценам на нефть закрепиться на высоких уровнях, сказал аналитик.