Дмитриев спрогнозировал повышение цен на нефть: речь о преодолении психологического рубежа

Цена на нефть может в ближайшем времени преодолеть психологический барьер, превысив 100 долларов за баррель. Такой прогноз дал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Сто плюс долларов за баррель в скором времени», — такой пост оставил Дмитриев в социальной сети Х на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
Накануне кандидат экономических наук, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов предположил, что из-за американо-израильской агрессии против Ирана приведут к нарушению логистических цепочек с серьезным удорожанием доставки нефти, и это один из факторов, по которому нефть может подорожать примерно на 10 долларов на открытии торгов. При этом если Ормузский пролив будет перекрыт не один день, а какое-то относительно длительное время, то это позволит ценам на нефть закрепиться на высоких уровнях, сказал аналитик.
Экономист Щербаченко при этом прогнозирует, что перекрытие Ормузского пролива повысит доллар до 83 рублей, а цена на нефть марки Brent вырастет до 100 долларов.
Подробнее о том, как будут разворачиваться события на Ближнем Востоке и что ждет цены на нефть, читайте здесь на KP.RU.