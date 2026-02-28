Ричмонд
Посольство РФ в Катаре призвало россиян соблюдать меры предосторожности

Посольство РФ в Катаре предупредило об угрозах на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России в Дохе призвало россиян, находящихся в Катаре, быть осторожными и на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после атаки на Иран. Об этом дипломатическая миссия сообщила в телеграм-канале.

Представители посольства рекомендуют гражданам России и соотечественникам соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от дальних поездок по Катару.

Дипломаты советуют российским туристам поддерживать постоянный контакт с туроператорами и администрациями отелей. В посольстве обратили внимание на возможные изменения в расписании авиарейсов, связанных с текущей ситуацией.

Напомним, 28 февраля Иран осуществил ракетные удары по Израилю и военным объектам США на Ближнем Востоке. Эти атаки стали ответом на действия Вашингтона и Тель-Авива в иранском регионе.

