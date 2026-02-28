МИД Ирана: Верховный лидер Хаменеи и президент Пезешкиан в безопасности

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан находятся в безопасности на фоне ударов, которые нанесли Соединенные Штаты и Израиль по республике. Об том в субботу, 28 февраля, сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.
Журналист телеканала Sky News задал ему вопрос о том, живы ли верховный лидер и президент Ирана на фоне слухов об их смерти после ударов.
— Хаменеи и Пезешкян находятся в безопасности, — заявил он.
Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Об этом ранее сообщил посол Израиля в США Ехиэль Лейтер, который доложил об этом американским официальным лицам. Также 9-й канал Израиля сообщил, что премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху показали видео, на котором видно тело Хаменеи.
Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар заявил о гибели зятя и невестки Али Хаменеи в результате ударов войск США и Израиля по территории страны. Официального подтверждения этой информации нет.
Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31. Также при ударе израильских войск по спортзалу, расположенному на юге Ирана, погибли до 20 волейболисток.