Минтрас РФ: в зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 российское судно

В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 судно под российским флагом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.
«Минтрансом РФ идентифицировано 31 судно под российским флагом, находящееся в зоне конфликта. Из них в Персидском заливе — пять судов, два в Средиземном море в районе Израиля, 24 — в Каспийском море», — говорится в сообщении.
Главный морской спасательно-координационный центр Росморречфлота передал всем судам предупреждение о рисках при следовании в порты Ирана. В ведомстве добавили, что ведется работа с судами под российским флагом, находящимися в районе Ормузского пролива.
Ранее Министерство транспорта США призвало гражданские суда покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы, а также Аравийское море. Ведомство потребовало, чтобы суда не подходили ближе чем на 30 морских миль к американским военным кораблям.