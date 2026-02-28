Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтрас РФ: в зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 российское судно

Минтранс РФ предупреждает судовладельцев о рисках в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 судно под российским флагом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.

«Минтрансом РФ идентифицировано 31 судно под российским флагом, находящееся в зоне конфликта. Из них в Персидском заливе — пять судов, два в Средиземном море в районе Израиля, 24 — в Каспийском море», — говорится в сообщении.

Главный морской спасательно-координационный центр Росморречфлота передал всем судам предупреждение о рисках при следовании в порты Ирана. В ведомстве добавили, что ведется работа с судами под российским флагом, находящимися в районе Ормузского пролива.

Ранее Министерство транспорта США призвало гражданские суда покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы, а также Аравийское море. Ведомство потребовало, чтобы суда не подходили ближе чем на 30 морских миль к американским военным кораблям.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше