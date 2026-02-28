Захарова: удары по Ирану готовились под прикрытием мирных переговоров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по иранской территории были спланированы под прикрытием переговоров с Ираном, она уточнила, что данную тактику страны Запада уже апробировали с минскими соглашениями.
«Ни о каком выходе Ирана из переговоров, ни о каких резких шагах речи и не было, соответственно эти удары были спланированы, как сегодня многие говорили и у нас, и за рубежом, под прикрытием якобы ведущих переговоры тех, кто наносил эти удары. То есть мы вновь видим эту тактику. Она уже была апробирована и много лет использовалась, когда западники говорили о минских договорённостях», — сказала Захарова.
Комментарий прозвучал в эфире телеканала «Соловьёв Live».
Напомним, Израиль и Соединённые Штатов нанесли удар по объектам на иранской территории. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Ирана, он заявил, что «бомбы будут падать везде».
В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона осуждает «опасную авантюру» США и Израиля с военно-воздушными ударами по Ирану и требует немедленно вернуться к разрешению кризиса политико-дипломатическими средствами.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил удары Израиля и Соединённых Штатов по территории Ирана.