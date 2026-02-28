United Airlines отменила рейсы в Дубай и Тель-Авив

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших американских авиаперевозчиков United Airlines отменил рейсы в Дубай и Тель-Авив до 4 и 6 марта соответственно в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба авиакомпании.
«В связи с закрытием воздушного пространства в регионе United отменила рейсы из США в Тель-Авив до 6 марта, а также соответствующие обратные рейсы. Помимо этого, до 4 марта были отменены полеты в Дубай», — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Кроме того, в United Airlines указали, что несколько самолетов компании, направлявшиеся в регион, были вынуждены вернуться в США или были перенаправлены в другие аэропорты.
Израиль и США начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США на Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.