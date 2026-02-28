Гимнастка Мельникова завоевала золото по итогам первого тура чемпионата Италии

В мужском и женском чемпионатах — 2026 принимает участие по 12 команд. По итогам первого этапа победу у женщин одержала ASD Libertas Ginnastica Vercelli, набравшая в командном многоборье 162,950 балла. Второе место заняла A. S. D. G. Brixia (157,550), третье — Artistica 81 Trieste (153,100). У мужчин Pro Carate набрала 240,150 балла, вторыми были гимнасты из Spes Mestre (239,150), третьими — G. Romagna Team (232,950). По окончании соревнований капитанам команд-призеров были вручены дипломы, а всем спортсменам из команд, занявших места с первого по третье, — золотые, серебряные и бронзовые медали.