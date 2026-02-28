Гимнастка Мельникова завоевала золото по итогам первого тура чемпионата Италии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Команды ASD Libertas Ginnastica Vercelli и Pro Carate, за которые выступали российские гимнасты Ангелина Мельникова и Арсений Духно соответственно, заняли первые места по итогам стартового тура клубного чемпионата Италии. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Первый тур серии A первенства Италии по спортивной гимнастике проходил в Модене с 27 по 28 февраля.
В мужском и женском чемпионатах — 2026 принимает участие по 12 команд. По итогам первого этапа победу у женщин одержала ASD Libertas Ginnastica Vercelli, набравшая в командном многоборье 162,950 балла. Второе место заняла A. S. D. G. Brixia (157,550), третье — Artistica 81 Trieste (153,100). У мужчин Pro Carate набрала 240,150 балла, вторыми были гимнасты из Spes Mestre (239,150), третьими — G. Romagna Team (232,950). По окончании соревнований капитанам команд-призеров были вручены дипломы, а всем спортсменам из команд, занявших места с первого по третье, — золотые, серебряные и бронзовые медали.
Второй тур клубного чемпионата Италии пройдет с 13 по 14 марта в Биелле, третий — с 17 по 18 апреля в Терни. Финал серии A c участием восьми лучших команд пройдет с 15 по 16 мая в Бергамо.
Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире. Также на ее счету одна серебряная и две бронзовые награды Игр. Россиянка дважды становилась чемпионкой мира в личном многоборье (2021, 2025) и один раз — в опорном прыжке (2025).
Духно 17 лет, на юниорском ЧМ-2025 в Маниле он выиграл золотые медали в личном многоборье и в опорном прыжке.