РИА Новости: Башню Трампа в Нью-Йорке оцепили на фоне ударов Штатов по Ирану

Силовики оцепили подходы к башне президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Нью-Йорке на фоне ударов Израиля и Америки против Ирана. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил корреспондент РИА Новости.

Полиция Нью-Йорка ранее передавала, что на фоне атаки против Ирана усиливает патрулирование в городе, в том числе около дипломатических и религиозных объектов.

— По состоянию на 13:30 (21:30 по московскому времени), полиция и службы безопасности перекрыли подходы к зданию, выставив заграждения. Некоторых, вероятно, сотрудников, работающих в здании, пропускают, зевак и туристов направляют в обход, — сказано в статье.

Протестующих около башни корреспондент агентства не встретил. Тем не менее, в 14:00 (22:00 по московскому времени) анонсирован митинг против действий Штатов в Иране. Ожидается, что он пройдет на Таймс-сквер.

Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31. Также при ударе израильских войск по спортзалу, расположенному на юге Ирана, погибли до 20 волейболисток.

