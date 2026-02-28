Малкин планирует обсудить новый контракт с «Питтсбургом» в конце сезона

«Мы немного говорили об этом с моим агентом несколько дней назад, и он сказал подождать до конца сезона и посмотреть, что произойдет. Сейчас ничего нельзя сказать, я просто играю. У Сидни (Кросби, нападающего и капитана “Питтсбурга” — прим. ТАСС) травма, я хочу помогать команде побеждать. Никаких сумасшедших новостей, я просто жду», — сказал Малкин.