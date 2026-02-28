Малкин планирует обсудить новый контракт с «Питтсбургом» в конце сезона

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин пока не думает о продлении контракта, игрок планирует вернуться к обсуждению этого вопроса в конце сезона. Комментарий Малкина на своей странице в соцсети X приводит журналистка Мишель Крекьоло.
В январе ТАСС со ссылкой на портал The Athletic сообщал, что Малкин готов заключить новое соглашение на один сезон с понижением зарплаты, которая на данный момент составляет $6,1 млн за год. Действующий контракт Малкина с «Питтсбургом» истекает летом.
«Мы немного говорили об этом с моим агентом несколько дней назад, и он сказал подождать до конца сезона и посмотреть, что произойдет. Сейчас ничего нельзя сказать, я просто играю. У Сидни (Кросби, нападающего и капитана “Питтсбурга” — прим. ТАСС) травма, я хочу помогать команде побеждать. Никаких сумасшедших новостей, я просто жду», — сказал Малкин.
Малкину 39 лет, он выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Россиянин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), признавался лучшим новичком сезона НХЛ (2007), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012), самым ценным игроком Кубка Стэнли (2009), становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (2009, 2012). В 42 матчах текущего сезона игрок забросил 13 шайб и отдал 33 голевые передачи.
В составе сборной России Малкин стал чемпионом мира 2012 и 2014 годов, серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2005, 2007, 2019) призером турнира. Был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком чемпионата мира 2012 года.