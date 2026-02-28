Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: у Израиля якобы есть фото тела верховного лидера Ирана Хаменеи

Израиль якобы получил фотографию тела Али Хаменеи.

Источник: Комсомольская правда

У Израиля якобы имеется фотография тела верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает CNN. Однако с иранской стороны информацию о его смерти не подтверждают.

«Израиль получил фотографию тела аятоллы Али Хаменеи. Второй источник заявил, что готовится официальное заявление», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана опровергли слухи о смерти Али Хаменеи. В ведомстве заявили, что верховный лидер жив, несмотря на удары по его резиденции. Источник KP.RU в Иране также подтвердил, что Хаменеи жив.

Напомним, верховный лидер Ирана в настоящее время не находится в Тегеране. По данным Reuters, что Али Хаменеи был переведен в безопасное место.

Как сообщал KP.RU, Али Хаменеи был одним из главных инициаторов исламской революции. Он остается верховным лидером Ирана с 1989 года. Аятоллы занимает пост рахбара, духовного лидера Исламской Республики, обладая властью над всеми ветвями власти в стране.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше