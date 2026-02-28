CNN: у Израиля якобы есть фото тела верховного лидера Ирана Хаменеи

У Израиля якобы имеется фотография тела верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает CNN. Однако с иранской стороны информацию о его смерти не подтверждают.
«Израиль получил фотографию тела аятоллы Али Хаменеи. Второй источник заявил, что готовится официальное заявление», — говорится в сообщении телеканала.
Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана опровергли слухи о смерти Али Хаменеи. В ведомстве заявили, что верховный лидер жив, несмотря на удары по его резиденции. Источник KP.RU в Иране также подтвердил, что Хаменеи жив.
Напомним, верховный лидер Ирана в настоящее время не находится в Тегеране. По данным Reuters, что Али Хаменеи был переведен в безопасное место.
Как сообщал KP.RU, Али Хаменеи был одним из главных инициаторов исламской революции. Он остается верховным лидером Ирана с 1989 года. Аятоллы занимает пост рахбара, духовного лидера Исламской Республики, обладая властью над всеми ветвями власти в стране.