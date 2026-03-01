Что можно и нельзя делать в день Макария 1 марта, который называют Ярилин день

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Считалось, что все те, кто переработал в первый день весны, будут заниматься бесполезной работой на протяжении всего года. Нельзя ругаться, провоцировать конфликты. Не рекомендуется стирать. Предки верили, что это может грозить болезнями.