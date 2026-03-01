Что можно и нельзя делать в день Макария 1 марта, который называют Ярилин день

Православная церковь 1 марта вспоминает святого Макария. В народе празднуют день Макария. Но существует еще одно название — Ярилин день. Так, в первый день весны всегда провожали зиму.
Что нельзя делать 1 марта.
Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Считалось, что все те, кто переработал в первый день весны, будут заниматься бесполезной работой на протяжении всего года. Нельзя ругаться, провоцировать конфликты. Не рекомендуется стирать. Предки верили, что это может грозить болезнями.
Что можно делать 1 марта.
По традиции, 1 марта предки славили бога плодородия Ярилу. Так, в первый весенний день устраивались ярмарки, на которых водили хороводы и пели песни.
Согласно приметам, холодный ветер указывает на холодное лето. В том случае, если в первый весенний день дует теплый ветер, то лето окажется дождливым.
