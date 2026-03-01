Температура выше нормы и сход снега в первую неделю: синоптик Дмитрий Рябов раскрыл, каким будет март 2026 года в Беларуси и ждать ли ранней весны

Так, несмотря на то что по своим климатическим характеристикам март все же считается больше зимним месяцем, в 2026 году температуры в начале весны ожидаются на 1−1,5 градуса выше климатической нормы. При этом норма температур в марте в Беларуси обычно составляет от −3 в северо-восточных районах до +1 на юго-западе республике, что уже на 4 — 5 градусов выше февральского «порога».