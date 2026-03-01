Температура выше нормы и сход снега в первую неделю: синоптик Дмитрий Рябов раскрыл, каким будет март 2026 года в Беларуси и ждать ли ранней весны

Синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет март и начало весны в Беларуси, которая стартует с заметного потепления, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Так, несмотря на то что по своим климатическим характеристикам март все же считается больше зимним месяцем, в 2026 году температуры в начале весны ожидаются на 1−1,5 градуса выше климатической нормы. При этом норма температур в марте в Беларуси обычно составляет от −3 в северо-восточных районах до +1 на юго-западе республике, что уже на 4 — 5 градусов выше февральского «порога».
Рябов подчеркнул, что сдвиг в сторону тепла в начале весны будет очевиден. И обрадовал тем, что в марте, вероятнее всего, обойдется без арктических сюрпризов.
— Никаких аномальных морозов не предвидится. Будет обычная весенняя погода — немного нервная, с перепадами, но без экстрима, — пообещал специалист.
Также, по словам Рябова, в марте белорусов ожидают до 25 дней оттепели. А средняя продолжительность появления Солнца за месяц составит от 127 до 141 часа.
Осадков пока обещают в пределах месячной нормы — в среднем от 11 до 15 дней с дождем, снегом или мокрым снегом. Увы, из экстремального ожидаются также до 5 дней с метелями и примерно неделя туманов в сумме. При этом синоптик не исключил и мартовские грозы.
— Примерно раз в 10 лет в марте случаются даже грозы, — заявил метеоролог.
Покров снега в марте начнет сходить традиционно с юго-западных областей. Снега в этих регионах может не стать уже в первую неделю марта. А вот центральной части Беларуси снег продержится примерно до второй декады марта. На севере и северо-востоке белорусы не расстанутся со снегом минимум до третьей декады марта.
