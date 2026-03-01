Народный календарь. Как избежать проблем с финансами в Архипов день, 4 марта

Православные 4 марта чтут память апостолов Архипа и Филимона, а также мученицы Апфии. В народе эту дату прозвали Архипов день, Архип и Филимон или Филя Вешний. Женщинам в этот день полагалось проводить много времени на кухне. Считалось, что чем больше еды им удастся приготовить в эту дату, тем богаче будет дом.
В Архипов день нельзя носить грязную одежду, рассказывать о своих успехах, а также одалживать пустую посуду. Считалось также, что 4 марта нельзя оставлять в доме два веника — это может привести к слезам и финансовым потерям. Кроме того, в эту дату лучше не класть шапку на стол, иначе есть риск стать нищим.
В этот день пекли хлеб-каравай, которым угощали не только друзей и родных, но и бедняков с сиротами. С древних времен хлеб олицетворял достаток и солнце. Чтобы в будущем не настигла бедность, его надо было полностью съесть.
Приметы погоды:
Клубни картошки начали прорастать — весна будет ранней.
Бледная луна сулит сильный снегопад, а мерцающие звезды — холод.
Именины отмечают: Федор, Федот, Максим, Евгений, Макар, Никита, Архип, Богдан.