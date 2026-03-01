Народный календарь. Как избежать проблем с финансами в Архипов день, 4 марта

В Архипов день нельзя носить грязную одежду, рассказывать о своих успехах, а также одалживать пустую посуду. Считалось также, что 4 марта нельзя оставлять в доме два веника — это может привести к слезам и финансовым потерям. Кроме того, в эту дату лучше не класть шапку на стол, иначе есть риск стать нищим.