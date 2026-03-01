Изменение сроков оплаты ЖКУ и правил продажи алкоголя. Какие законы вступят в силу 1 марта

В России с 1 марта 2026 года вступит в силу несколько законов и изменений.
ТАСС собрал основное о нововведениях.
В сфере услуг.
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Перенос был инициирован в связи с тем, что многие россияне получают зарплату после 10-го числа, тогда как коммунальные услуги приходилось оплачивать до этой даты. Нововведение, таким образом, должно помочь снизить количество просрочек и начисляемых пеней. За февраль нужно будет заплатить по-старому, а за март можно будет внести платеж уже до 15 апреля.
Вступит в силу закон о защите русского языка, в соответствии с которым вся информация, размещаемая в публичном пространстве, должна быть в первую очередь на русском языке. К публичному пространству относятся вывески, надписи, указатели, информационные таблички, носители, предназначенные для распространения информации, и так далее. Иностранные слова не запрещаются, но могут быть использованы лишь дополнительно. Нововведение также коснется названий объектов капстроительства, которые застройщик планирует использовать в рекламе, — они должны быть выполнены только с использованием кириллицы.
Сервисы не смогут списывать деньги за онлайн-подписку с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета. Компании будут обязаны прекращать использование платежных реквизитов по первому требованию клиента.
Изменятся правила предоставления гостиничных услуг. В договоре бронирования вводится обязанность указывать площадь номера, условия отмены, полный перечень услуг и их стоимость. Отели должны будут возвращать полную предоплату при отмене брони до дня заезда. Кроме того, неклассифицированные средства размещения больше не смогут бронироваться на агрегаторах.
В сфере транспорта.
Вступит в силу закон о локализации машин такси. Согласно новым нормам, авто буду включать в реестр такси только при выполнении одного из двух условий. Первое — общее число баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному правительством для госзакупок. Второе — автомобиль был произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
Заработают новые правила обучения в автошколах. В частности, будет увеличено количество часов обучения вождению для категории B. Также появится возможность удаленно преподавать теорию.
Гражданские беспилотные воздушные суда должны будут начать подключаться к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС».
В сфере торговли.
Вступят в силу ограничения продажи алкоголя в ряде регионов. В Подмосковье объекты общепита, расположенные во дворах многоквартирных домов, смогут реализовывать алкогольную продукцию только в период с 13 до 15 часов. На Алтае продажа алкоголя по воскресеньям будет запрещена. С понедельника по четверг его можно будет купить с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16, в субботу — с 11 до 14 часов. В праздничные дни алкоголь будет недоступен для приобретения. В Забайкалье будет ограничено время продажи алкоголя в общепите с 23 до 12 часов. Ограничения коснутся также Карелии, Вологодской, Курганской и Смоленской областей, Красноярского и Пермского краев.
Росалкогольтабакконтроль получит право на внесудебную блокировку сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции.
Продажа вейпов будет полностью запрещена в Пермском крае.
Ужесточатся требования к рекламе энергетиков. В соответствии с законом, реклама должна сопровождаться заметным (крупным или продолжительным — в зависимости от вида рекламы) предупреждением о вреде их чрезмерного потребления и не должна быть обращена к несовершеннолетним.
В других сферах.
Вступит в силу закон, согласно которому все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трех лет с наставником в медучреждениях, участвующих в программе ОМС.
Министерство культуры РФ будет отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам, содержащим материалы, дискредитирующие традиционные российские ценности. Сократится срок, в который заявитель получает уведомление об отказе в прокатном удостоверении, с трех до одного рабочего дня с даты принятия решения.
Минкультуры сможет менять возрастную маркировку фильмов уже во время их нахождения в прокате, если предыдущая категория, присвоенная фильму, препятствует защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.