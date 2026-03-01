Изменение сроков оплаты ЖКУ и правил продажи алкоголя. Какие законы вступят в силу 1 марта

Вступят в силу ограничения продажи алкоголя в ряде регионов. В Подмосковье объекты общепита, расположенные во дворах многоквартирных домов, смогут реализовывать алкогольную продукцию только в период с 13 до 15 часов. На Алтае продажа алкоголя по воскресеньям будет запрещена. С понедельника по четверг его можно будет купить с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16, в субботу — с 11 до 14 часов. В праздничные дни алкоголь будет недоступен для приобретения. В Забайкалье будет ограничено время продажи алкоголя в общепите с 23 до 12 часов. Ограничения коснутся также Карелии, Вологодской, Курганской и Смоленской областей, Красноярского и Пермского краев.