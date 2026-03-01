В России вступили в силу новые правила перелетов: больше не нужно распечатывать билеты

В России с 1 марта начинают действовать нововведения, которые упростят жизнь авиапассажирам. Одно из главных касается посадочных талонов: теперь электронная версия в смартфоне официально приравнена к бумажной распечатке.
Раньше пассажиры часто сталкивались с проблемой: после онлайн-регистрации талон можно было сохранить на телефоне, но в некоторых аэропортах и авиакомпаниях все равно требовали предъявить бумажный документ. Теперь эта несправедливость устранена.
Электронный посадочный талон становится полноценным официальным документом. Пассажиры, прошедшие регистрацию заранее, смогут спокойно проходить на посадку, просто показав экран смартфона.
Об этом и других нововведениях рассказал KP.RU в большом обзорном материале.