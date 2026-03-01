Ричмонд
Четко по часам: что обязаны сделать авиакомпании при задержке рейса с 1 марта

С марта в РФ вступают в силу обновленные правила на случай задержки авиарейсов.

С 1 марта в России вступают в силу новые правила, которые четко регламентируют обязанности авиакомпаний при задержках рейсов. Они предполагают конкретные права пассажиров.

Если вылет откладывается на два часа, то в течение часа перевозчик обязан обеспечить пассажиров бесплатной водой.

В случае задержки на четыре часа у авиакомпании есть два часа, чтобы накормить людей. При задержке на восемь часов днем или на шесть часов ночью пассажиров обязаны в течение двух часов расселить в гостинице. Теперь эти нормы прописаны максимально подробно, чтобы у перевозчиков не осталось лазеек.

Об этом и других нововведениях в законодательстве, которые вступают в силу с 1 марта 2026 года, писал KP.RU.