Четко по часам: что обязаны сделать авиакомпании при задержке рейса с 1 марта

В случае задержки на четыре часа у авиакомпании есть два часа, чтобы накормить людей. При задержке на восемь часов днем или на шесть часов ночью пассажиров обязаны в течение двух часов расселить в гостинице. Теперь эти нормы прописаны максимально подробно, чтобы у перевозчиков не осталось лазеек.