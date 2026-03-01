Ричмонд
Срок оплаты ЖКХ для россиян сдвинули до 15-го числа

Раньше оплачивать ЖКХ можно было до 10-го числа каждого месяца.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2026 года сдвигается крайний срок внесения платы за «коммуналку». Квитанцию за февраль теперь необходимо оплатить до 15 марта.

Раньше рассчитываться по счетам нужно было не позднее 10-го числа. Многие россияне испытывали из-за этого неудобства, поскольку зарплаты на большинстве предприятий выдают как раз с 5-го по 10-е.

Перенос даты дает людям возможность пополнить бюджет без лишней спешки и избежать пеней. Теперь у граждан будет больше времени, чтобы спокойно закрыть долги перед коммунальщиками.

Об этой и других поправках в российском законодательстве писал KP.RU в большом обзорном материале.