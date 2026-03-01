В отель теперь можно заселиться по водительским правам или через мессенджер

С 1 марта при заселении в гостиницу в России больше не обязательно предъявлять паспорт. Вместо него подойдут водительские права. Также подтвердить свою личность можно с помощью мессенджера MAX, используя функцию «Цифровой ID», доступную россиянам старше 18 лет, авторизованным через «Госуслуги».
Кроме того, изменились правила бронирования. Если турист уведомил отель об отмене брони до даты заезда, ему обязаны вернуть полную сумму предоплаты. Если же клиент не сообщил об отказе и просто не появился, администрация вправе удержать плату только за одни сутки проживания, но не больше.
