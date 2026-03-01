Удары по Ирану были спланированы под прикрытием переговоров с Тегераном, и эта тактика уже была использована Западом в контексте Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Эти удары [по Ирану] были спланированы, как сегодня многие говорили и у нас, и за рубежом, под прикрытием якобы ведущих переговоры тех, кто наносил эти удары. Мы вновь видим эту тактику. Она уже была апробирована и много лет использовалась, когда западники говорили о Минских договоренностях», — сказала дипломат в эфире «Соловьев Live».
Как напомнила Захарова, в случае с Минскими соглашениями Запад неоднократно заявлял о необходимости дополнительных консультаций и большего выполнения обязательств со стороны России. В то время как на деле это приводило к милитаризации киевского режима.
США и Израиль также нанесли удар по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб на юге Ирана. По последним данным, число погибших увеличилось до 85 человек. Спасательные службы продолжают работу по разбору обломков.