«Вновь видим эту тактику»: Захарова провела параллели между ударами по Ирану и Минскими соглашениями

Захарова: тактика Запада по Ирану повторяет поведение по Минским соглашениям.

Источник: Комсомольская правда

Удары по Ирану были спланированы под прикрытием переговоров с Тегераном, и эта тактика уже была использована Западом в контексте Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эти удары [по Ирану] были спланированы, как сегодня многие говорили и у нас, и за рубежом, под прикрытием якобы ведущих переговоры тех, кто наносил эти удары. Мы вновь видим эту тактику. Она уже была апробирована и много лет использовалась, когда западники говорили о Минских договоренностях», — сказала дипломат в эфире «Соловьев Live».

Как напомнила Захарова, в случае с Минскими соглашениями Запад неоднократно заявлял о необходимости дополнительных консультаций и большего выполнения обязательств со стороны России. В то время как на деле это приводило к милитаризации киевского режима.

Ранее Иран нанес ракетные удары по Израилю и военным объектам США на Ближнем Востоке в ответ на действия Вашингтона и Тель-Авива. Одна из атак пришлась на город Бушер. Там расположена атомная электростанция, построенная российскими специалистами.

США и Израиль также нанесли удар по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб на юге Ирана. По последним данным, число погибших увеличилось до 85 человек. Спасательные службы продолжают работу по разбору обломков.

