«Вновь видим эту тактику»: Захарова провела параллели между ударами по Ирану и Минскими соглашениями

«Эти удары [по Ирану] были спланированы, как сегодня многие говорили и у нас, и за рубежом, под прикрытием якобы ведущих переговоры тех, кто наносил эти удары. Мы вновь видим эту тактику. Она уже была апробирована и много лет использовалась, когда западники говорили о Минских договоренностях», — сказала дипломат в эфире «Соловьев Live».