AFP: Жители Тегерана начали ликовать после сообщений о гибели Хаменеи

В разных районах столицы Ирана Тегерана начали разноситься возгласы ликования и аплодисменты после сообщений о том, что верховный лидер страны Али Хаменеи убит. Об этом сообщило в субботу, 28 февраля, агентство Agence France-Presse, ссылаясь на очевидцев.
— Иранцы подходят к окнам, аплодируют и включают праздничную музыку, — сказано в статье.
При этом в то же время 28 февраля в Иране проходили митинги в поддержку действующих властей.
Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Об этом ранее сообщил посол Израиля в США Ехиэль Лейтер, который доложил об этом американским официальным лицам. Также 9-й канал Израиля сообщил, что премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху показали видео, на котором видно тело Хаменеи.
Однако представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан находятся в безопасности на фоне ударов, которые нанесли Соединенные Штаты и Израиль по республике.
Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар заявил о гибели зятя и невестки Али Хаменеи в результате ударов войск США и Израиля по территории страны. Официального подтверждения этой информации нет.
Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31. Также при ударе израильских войск по спортзалу, расположенному на юге Ирана, погибли до 20 волейболисток.