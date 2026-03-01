Ричмонд
В России вступает в силу закон о локализации такси

Таксопарки России обязали перейти на отечественные автомобили.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта автопарки такси должны пополняться преимущественно за счет машин, собранных в России. Список разрешенных отечественных моделей скоро опубликует Минпромторг. Однако резкого перехода на российские авто не случится.

Если иномарка раньше уже была внесена в реестр такси, она может использоваться и дальше. Послабление сделали и для самозанятых водителей: при соблюдении ряда условий до 2033 года можно включать в реестр личные иномарки. Кроме того, отсрочку предоставили Калининградской области, Сибири, Дальнему Востоку и новым регионам.

О других поправках в российское законодательство, вступающих в силу с 1 марта 2026 года, можно прочитать в большом материале KP.RU.