В России вступает в силу закон о локализации такси

С 1 марта автопарки такси должны пополняться преимущественно за счет машин, собранных в России. Список разрешенных отечественных моделей скоро опубликует Минпромторг. Однако резкого перехода на российские авто не случится.
Если иномарка раньше уже была внесена в реестр такси, она может использоваться и дальше. Послабление сделали и для самозанятых водителей: при соблюдении ряда условий до 2033 года можно включать в реестр личные иномарки. Кроме того, отсрочку предоставили Калининградской области, Сибири, Дальнему Востоку и новым регионам.
О других поправках в российское законодательство, вступающих в силу с 1 марта 2026 года, можно прочитать в большом материале KP.RU.