В России с марта начнут отключать квартиры от газа за систематические нарушения

Также отключение грозит тем, кто два и более раз не пустил газовиков на проверку, хотя был заранее уведомлен о визите. Предупреждать о проверке теперь обязаны не позднее чем за 20 календарных дней. Способ оповещения указан в договоре на техобслуживание.