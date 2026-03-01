Ричмонд
В России с марта начнут отключать квартиры от газа за систематические нарушения

Коммунальщикам разрешат отключать квартиры злостных нарушителей правил безопасности от газоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2026 года газовая компания вправе перекрыть подачу газа в квартиру, если жильцы систематически нарушают правила безопасности. Под систематическими нарушениями понимают дважды проигнорированные требования заменить отслужившую свой срок плиту или другое оборудование.

Также отключение грозит тем, кто два и более раз не пустил газовиков на проверку, хотя был заранее уведомлен о визите. Предупреждать о проверке теперь обязаны не позднее чем за 20 календарных дней. Способ оповещения указан в договоре на техобслуживание.

Об этом и других важных для россиян законодательных нововведениях, вступивших в силу с 1 марта 2026 года, рассказывал KP.RU.