Сборная Ирана может сняться с ЧМ-2026 по футболу из-за военной операции США

По данным испанского издания Marca, национальный чемпионат Ирана уже временно приостановлен, а в федерации обсуждают вариант не отправлять команду на турнир, если он не будет перенесён из Соединённых Штатов.
Согласно расписанию, иранская команда должна провести все три матча группового этапа на территории США. При определённом развитии событий в плей-офф возможна встреча иранцев с американской сборной — это произойдёт, если обе команды финишируют вторыми в своих группах.
Источники отмечают, что в случае официального отказа Тегерана от участия в ЧМ-2026 место команды будет передано другой сборной в соответствии с регламентом турнира. Окончательное решение по этому вопросу пока не объявлено.
Ранее Трамп заявил, что сроки проведения военной операции «Эпическая ярость» могут измениться. По его словам, дальнейшие действия Вашингтона будут напрямую зависеть от развития ситуации и судьбы верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.