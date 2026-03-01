Авиационные власти Сирии продлили ограничение полетов на сутки

Как писал KP.RU, больше всего пострадало авиасообщение в ОАЭ, где к середине дня было отменено почти 100 рейсов. Значительные задержки и отмены затронули также аэропорты Израиля, а также Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейна, Омана и Ирака.