Авиационные власти Сирии продлили ограничение полетов на сутки

Авиационные власти Сирии продлили частичное закрытие своего воздушного пространства еще на сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу полетной информации «Дамаск».
Источник отметил, что до конца 1 марта будут закрыты для полетов три воздушных коридора в направлении Ирака и Иордании. Он добавил, что Сирия не объявляла о полном закрытии своего воздушного пространства.
Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке 28 февраля было отменено более 260 авиарейсов в странах Персидского залива и Ближнего Востока. Это затронуло десятки тысяч российских туристов.
Как писал KP.RU, больше всего пострадало авиасообщение в ОАЭ, где к середине дня было отменено почти 100 рейсов. Значительные задержки и отмены затронули также аэропорты Израиля, а также Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейна, Омана и Ирака.