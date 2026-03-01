Красножан: планы женской сборной России не поменялись из-за ситуации в ОАЭ

ДУБАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Планы женской сборной России по футболу, которая находится на сборах в ОАЭ, не поменялись из-за обстановки в стране и ближневосточном регионе. Об этом заявил главный тренер команды Юрий Красножан, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза.
28 февраля сборная России со счетом 4:1 обыграла команду Танзании, встреча прошла в Шардже в рамках международного турнира. В нем россиянки также сыграют с командами Ганы (3 марта) и Гонконга (6 марта).
«Что касается обстановки в ОАЭ, то в день матча вообще не следил за новостями и только на стадионе узнал, что произошло. Никакого влияния лично на меня ситуация не оказывала, да и игрокам было особо не до того, они готовились к игре, и их ничего не отвлекало. Мы находимся чуть в отдалении от Дубая, здесь спокойно. Надеемся, что до нашего отъезда все устаканится. Жалко, что эта ситуация в принципе произошла, но это от нас не зависит. У нас же ничего в планах не изменилось, добавились только переживания за людей, которые гибнут», — сказал Красножан.
Также тренер сборной прокомментировал итоги игры. «Достойное начало турнира, девчонки молодцы. Непростой соперник — достаточно агрессивная игра, но выдержали эту борьбу, выиграли много единоборств у крепких игроков сборной Танзании. Могли забить еще больше, были перекладины, штанги. Такие матчи заставляют быстрее думать, быстрее действовать, за это благодарны сопернику. Лишь бы теперь все были здоровы», — отметил он.
В субботу США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.