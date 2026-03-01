В России ужесточили требования к рекламе энергетиков

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новые требования к рекламе энергетиков, предусматривающие указание информации о вреде при чрезмерном потреблении, вступили в силу в России 1 марта.
«Реклама безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления», — говорится в тексте закона.
В документе поясняется, что в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, — не менее чем пять секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее чем семь процентов площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, не менее чем семь процентов рекламной площади (пространства).
Ранее первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Елена Решетова сообщала, что новые требования являются частью ответственного диалога производителя и конечного потребителя продукции, который направлен на защиту от потенциальных рисков, связанных со здоровьем.