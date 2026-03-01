В России ужесточили требования к рекламе энергетиков

В документе поясняется, что в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, — не менее чем пять секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее чем семь процентов площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, не менее чем семь процентов рекламной площади (пространства).