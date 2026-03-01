Три матча 19-го тура РПЛ пройдут в воскресенье

В 13:00 мск на «ВТБ-Арене» «Динамо» примет самарские «Крылья Советов». После 18 туров бело-голубые набрали 21 очко и расположилось на 9-м месте в турнирной таблице, «Крылья Советов» с 17 очками — на 13-м. 23 декабря Ролан Гусев был утвержден на должности главного тренера «Динамо» до конца сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина 17 ноября.
Также в воскресенье на стадионе «Фишт» «Сочи», замыкающий таблицу РПЛ с 9 очками, попытается улучшить свое положение в матче с московским «Спартаком». Встреча начнется в 16:30 мск. Южане до зимнего перерыва проиграли большинство матчей и имеют худшую разницу забитых и пропущенных мячей в лиге. «Спартак», который в турнирной таблице идет на 6-м месте с 29 очками, зимой объявил о назначении нового главного тренера — испанца Хуана Карлоса Карседо. Соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года. В ноябре «Спартак» покинул серб Деян Станкович, исполняющим обязанности главного тренера до окончания первой части сезона был Вадим Романов.
Завершит тур вечерний матч в Грозном (19:00 мск), где «Ахмат» примет московский ЦСКА. Армейцы идут на 4-й строчке и после 18 туров имеют 36 очков, тогда как «Ахмат» занимает 8-е место, набрав 22 очка. Зимой к ЦСКА присоединились защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов, Данила Козлов, нападающие Лусиано Гонду и Максим Воронов.
Чемпион СССР в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что армейцы остаются реальными претендентами на золото. «ЦСКА — претендент на золотую медаль во второй части сезона. В первой части они долго лидировали, но потом немного сдали, проиграв “Краснодару”, и откатились назад. Сейчас приобретения хорошие, команда должна выправить ситуацию и бороться за чемпионство. Главное — не проигрывать конкурентам», — сказал Кузнецов ТАСС.
19-й тур стартовал в пятницу, в этот день петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» (1:0). В субботу «Оренбург» оказался сильнее тольяттинского «Акрона» (2:0), «Краснодар» победил «Ростов» (2:1), московский «Локомотив» переиграл «Пари Нижний Новгород» (2:1), махачкалинское «Динамо» одержало победу над казанским «Рубином» (2:1).