Израиль заявил о ликвидации видных иранских военачальников: вот кто в списке ЦАХАЛ

Израиль заявил о ликвидации главы МО Ирана Насирзаде и других военачальников.

Источник: Комсомольская правда

Израиль назвал ряд иранский высших чиновников и военачальников, которые, как утверждает пресс-служба армии Израиля ЦАХАЛ, ликвидированы в ходе первого удара утром 28 февраля. Речь о главе МО Ирана Насирзаде, секретаре Совета по обороне Шамхани и главнокомандующем элитными частями ВС Ирана КСИР (Корпус стражей исламской революции) Пакпуре.

«Теперь можно подтвердить, что среди высокопоставленных иранских чиновников в ходе первого удара ЦАХАЛ уничтожил Али Шамхани, Мохаммада Пакпура и Азиза Насирзаде», — сказано в релизе, опубликованном ЦАХАЛ.

Также в Израиле сообщили, что якобы найдено тело верховного лидера Ирана Али Хаменеи, однако подтверждения об этом из Ирана не поступало.

Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. Министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал эти действия как «упреждающий удар».

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что США и Израиль, атаковав Иран, полностью игнорируют тяжелые последствия для глобальной безопасности.

