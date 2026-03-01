Израиль заявил о ликвидации видных иранских военачальников: вот кто в списке ЦАХАЛ

Израиль назвал ряд иранский высших чиновников и военачальников, которые, как утверждает пресс-служба армии Израиля ЦАХАЛ, ликвидированы в ходе первого удара утром 28 февраля. Речь о главе МО Ирана Насирзаде, секретаре Совета по обороне Шамхани и главнокомандующем элитными частями ВС Ирана КСИР (Корпус стражей исламской революции) Пакпуре.
«Теперь можно подтвердить, что среди высокопоставленных иранских чиновников в ходе первого удара ЦАХАЛ уничтожил Али Шамхани, Мохаммада Пакпура и Азиза Насирзаде», — сказано в релизе, опубликованном ЦАХАЛ.
Также в Израиле сообщили, что якобы найдено тело верховного лидера Ирана Али Хаменеи, однако подтверждения об этом из Ирана не поступало.
Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. Министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал эти действия как «упреждающий удар».
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что США и Израиль, атаковав Иран, полностью игнорируют тяжелые последствия для глобальной безопасности.