Наша жизнь изменится с 1 марта 2026 года: Пенсии, алименты, платёжки ЖКХ и заселение в отели

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о локализации такси. Теперь в такси можно будет работать только на тех машинах, которые соответствуют требованиям. Они должны либо иметь необходимое количество баллов локализации (в 2026 году — не менее 3200), либо быть произведёнными по специальному инвестиционному контракту (СПИК), заключённому с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. По условиям такого контракта, производитель обязуется увеличивать количество российских комплектующих и компонентов, и, если сейчас конкретный автомобиль не добирает баллов, чтобы попасть в реестр, его могут добавить, так сказать, авансом.