Генсек ООН Гутерриш осудил удары США и Израиля по Ирану

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание для обсуждения обострения ситуации на Ближнем Востоке. Заседание началось 1 марта.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке представляет угрозу международному миру и безопасности.
«Начиная с сегодняшнего утра, я осуждал масштабные удары Соединенных Штатов и Израиля по Ирану», — сказал генсек ООН.
Гутерриш подчеркнул, что международное право и нормы международного гуманитарного права должны соблюдаться при любых обстоятельствах. Он выразил сожаление по поводу упущенной возможности для дипломатического урегулирования разногласий между США и Ираном.
Напомним, США и Израиль атаковали иранскую территорию. В ответ на эти действия Иран нанес ракетные удары по Тель-Авиву и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Одна из атак США была направлена на город Бушер, где расположена АЭС.