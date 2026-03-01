В России 1 марта изменятся правила расчета алиментов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Учет алиментов при назначении единого пособия с 1 марта будет изменен, за основу расчета будут брать не МРОТ, а среднюю зарплату по региону, следует из постановления правительства РФ.
Сейчас для расчета используется минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который составляет 27 093 рубля по России.
«Слова “минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации” заменить словами “размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций в целом по экономике в субъекте Российской Федерации по месту жительства (месту пребывания) или фактического проживания заявителя”, — говорится в документе.
Новые правила начнут действовать с 1 марта.