Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп провел переговоры с лидерами Британии, Кувейта и Турции

Президент США поговорил по телефону с лидерами Великобритании, Кувейта и Турции.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидерами Великобритании, Кувейта и Турции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Керолай Ливитт.

«Президент Трамп только что провел телефонный разговор с лидерами Великобритании, Кувейта и Турции», — написала пресс-секретарь в социальной сети X.

Однако Ливитт не предоставила подробной информации о содержании переговоров.

Напомним, после начала военной операции против Ирана Трамп провел переговоры с лидерами ключевых союзников на Ближнем Востоке и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее президент США сообщил, что Иран якобы начал восстанавливать несколько своих ядерных объектов. Трамп уточнил, что они уже подвергались бомбардировкам со стороны американских и израильских военных.

Министерство иностранных дел России выступило с резким осуждением этих действий. В ведомстве назвали удары заранее спланированным актом агрессии против суверенного государства — члена ООН.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше