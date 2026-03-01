Трамп провел переговоры с лидерами Британии, Кувейта и Турции

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидерами Великобритании, Кувейта и Турции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Керолай Ливитт.
«Президент Трамп только что провел телефонный разговор с лидерами Великобритании, Кувейта и Турции», — написала пресс-секретарь в социальной сети X.
Однако Ливитт не предоставила подробной информации о содержании переговоров.
Ранее президент США сообщил, что Иран якобы начал восстанавливать несколько своих ядерных объектов. Трамп уточнил, что они уже подвергались бомбардировкам со стороны американских и израильских военных.
Министерство иностранных дел России выступило с резким осуждением этих действий. В ведомстве назвали удары заранее спланированным актом агрессии против суверенного государства — члена ООН.