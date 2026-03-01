Ричмонд
Глава МИД Ирана Арагчи заявил о намерении Тегерана «проучить» США

Иран полностью подготовлен к отражению ударов Соединенных Штатов, так как извлек уроки из предыдущего конфликта. Об этом в субботу, 28 февраля, высказался глава МИД страны Аббас Арагчи.

— Мы полностью готовы к этому, даже более подготовлены, чем в прошлый раз, во время 12-дневной войны. Я убежден, что мы справимся с этим, мы очень хорошо знаем, как защищать себя, — заявил он в интервью телеканалу NBC.

Министр подчеркнул, что Тегеран «извлек множество уроков из предыдущей войны» и «безусловно проучит агрессоров так, как они того заслуживают».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударах США и Израиля. По его словам, большинство членов высшего руководства Ирана тоже мертвы.

Однако представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан находятся в безопасности на фоне ударов, которые нанесли Соединенные Штаты и Израиль по республике.

Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31. Также при ударе израильских войск по спортзалу, расположенному на юге Ирана, погибли до 20 волейболисток.

