Глава МИД Ирана Арагчи заявил о намерении Тегерана «проучить» США

— Мы полностью готовы к этому, даже более подготовлены, чем в прошлый раз, во время 12-дневной войны. Я убежден, что мы справимся с этим, мы очень хорошо знаем, как защищать себя, — заявил он в интервью телеканалу NBC.
Министр подчеркнул, что Тегеран «извлек множество уроков из предыдущей войны» и «безусловно проучит агрессоров так, как они того заслуживают».
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударах США и Израиля. По его словам, большинство членов высшего руководства Ирана тоже мертвы.
Однако представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан находятся в безопасности на фоне ударов, которые нанесли Соединенные Штаты и Израиль по республике.
Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31. Также при ударе израильских войск по спортзалу, расположенному на юге Ирана, погибли до 20 волейболисток.