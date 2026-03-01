Новосибирский режиссёр показал могилу Влада Листьева

Владимир Листьев похоронен на московском Ваганьковском кладбище, куда ежегодно приходят поклониться поклонники творчества покойного телеведущего. Интерес к личности Листьева сохраняется и спустя десятки лет после его смерти, особенно у жителей сибирских городов, таких как Новосибирск, где Листьев выступал с концертами и вел эфиры популярных телепередач ещё в конце XX века.