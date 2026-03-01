Новосибирский режиссёр показал могилу Влада Листьева

Новосибирский кинорежиссер Дмитрий Кабанов приурочил к 31-й годовщине гибели знаменитого российского телеведущего Владислава Листьева показ кадров с его могилы, снятых специально для своего нового документального фильма, рассказывающего о местах захоронения знаменитых россиян. Картину планируется посвятить феномену коллективной памяти о деятелях культуры и искусства.
Фильм Дмитрия Кабанова включает сюжеты о Владимире Высоцком, Юрии Шатунове, Александре Розенбауме, композиторе Олеге Каравайчуке и поэте Сергее Твардовском. Режиссёр объяснил, что цель проекта — бережно осветить значимость мест погребения выдающихся деятелей культуры и напомнить зрителю о важности сохранения исторической памяти.
Владислав Листьев трагически погиб 1 марта 1995 года, став жертвой преступления, которое так и не было раскрыто. За прошедшие три десятка лет смерть популярного ведущего телеканалов «Поле чудес», «Взгляд» и «Тема» остаётся знаковым событием для телевидения России.
Кабанов подчёркивает символичность кладбищенского пространства как территории истории и культурологии, утверждая, что оформление памятников, надпись на мемориалах, выбор места захоронения являются частью культурного наследия каждого народа.
Владимир Листьев похоронен на московском Ваганьковском кладбище, куда ежегодно приходят поклониться поклонники творчества покойного телеведущего. Интерес к личности Листьева сохраняется и спустя десятки лет после его смерти, особенно у жителей сибирских городов, таких как Новосибирск, где Листьев выступал с концертами и вел эфиры популярных телепередач ещё в конце XX века.