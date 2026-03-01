Гутерриш призвал обеспечить ядерную безопасность на Ближнем Востоке

При этом глава всемирной организации осудил эскалацию на Ближнем Востоке и призвал к скорейшему урегулированию ситуации.
Об этом Гутерриш сказал во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое проходит в настоящее время. Оно посвящено ситуации вокруг Ирана.
