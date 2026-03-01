От −1 до +5, дождь и мокрый снег: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 1 марта

Что касается погоды в Ростовской области 1 марта и области, синоптики обещают облачность с прояснениями. Утром и днем местами возможны небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-восточный перейдет в юго-западный, его скорость составит 5 — 10 метров в секунду.