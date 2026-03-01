От −1 до +5, дождь и мокрый снег: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 1 марта

Согласно расчетам синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 1 марта ожидается пасмурный день с перепадами температур из минуса в плюс, дождем и снегом. Подробный прогноз на воскресенье узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Синоптики составили прогноз для донской столицы на 1 марта. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный сменится на юго-западный, его скорость составит 5 — 10 метров в секунду. В ночь на 2 марта пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный ослабеет до 3 — 8 метров в секунду.
Что касается погоды в Ростовской области 1 марта и области, синоптики обещают облачность с прояснениями. Утром и днем местами возможны небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-восточный перейдет в юго-западный, его скорость составит 5 — 10 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Анализируя прогноз, синоптики отмечают, что температура воздуха в донской столице днем 1 марта составит +3 — +5 градусов. В ночь на 2 марта похолодает до −1 — +1 градуса.
В Ростовской области днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов, по югу возможно потепление до +7 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров покажут −1 — +1 градус.
Атмосферное давление будет в пределах нормы — от 740 до 755 миллиметров ртутного столба.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.