«Выезжать из отеля страшно»: Лопырева описала обстановку в Дубае на фоне ударов

Модель Виктория Лопырева осталась в Дубае без возможности вылета на фоне ракетных ударов, которые переживает Ближний Восток. Она рассказала, что опасается покидать отель. По ее словам, обломки ракет хаотично падают в разных районах.
— Куда-то выезжать сейчас даже из отеля страшно. На улице в любой момент может начаться паника — и это еще хуже. И иногда опаснее, — заявила знаменитость изданию Super.
Лопырева сообщила, что прокручивает в голове множество вариантов действий: она уложила сына спать и если ночь пройдет спокойно, то будет узнавать утром про возможность выехать в Оман.
Модель находится в отеле Аль Насим. За окнами слышно, по ее словам, как работают силы ПВО и взрываются ракеты, говорится в статье.
Девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова 28 февраля опубликовала видео, на котором запечатлены последствия ракетного удара вблизи ее дома, расположенного в районе Пальма в Дубае.
В тот день в пятизвездочном отеле Fairmont The Palm в районе Палм Джумейра в Дубае, у входа в который упали обломки иранской ракеты, произошел пожар. Предположительно, осколки упали после перехвата системой противовоздушной обороны города. Позднее около одного из корпусов отеля началось возгорание, и у места пожара стал подниматься черный дым.