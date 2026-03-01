Томасу из «Модерна» 63, а мы всё поём «Ю ма харт». Что стало со звёздами, которые рвали дискотеки 80-х

К концу десятилетия отношения внутри коллектива осложнились — а виной тому стала жена Андерса Элеонора (Нора) Баллинг, цепочку с именем которой музыкант всегда носил с собой, и даже в клипах снимался с ней на шее. Андерс познакомился со своей будущей женой в 18 лет. Тогда харизматичная Нора сразу взяла парня в оборот, а после их пышной свадьбы решила, что Томас — её собственность. Певец находился под полным контролем своей жены: она решала, как ему выглядеть. Доходило даже до того, что Нора запрещала Андерсу выходить на сцену или не отпускала его на запись альбома. Такой поворот событий пришёлся не по душе создателю группы, Дитеру Болену, что в конечном итоге привело к распаду коллектива в 1987 году.