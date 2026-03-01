ПСЖ обыграл «Гавр» в чемпионате Франции, Сафонов сыграл «на ноль»

Ворота ПСЖ в матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Россиянин провел 12-й матч в сезоне и в 5-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. В чемпионате Франции у Сафонова 7 матчей (4 — «на ноль»).