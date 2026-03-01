ПСЖ обыграл «Гавр» в чемпионате Франции, Сафонов сыграл «на ноль»

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 1:0 обыграл «Гавр» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
Мяч на 37-й минуте забил Брэдли Барколя. На 79-й минуте футболист парижан Дезире Дуэ не реализовал пенальти.
Ворота ПСЖ в матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Россиянин провел 12-й матч в сезоне и в 5-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. В чемпионате Франции у Сафонова 7 матчей (4 — «на ноль»).
ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 57 очков. «Гавр» идет на 13-м месте с 26 очками. В следующем туре ПСЖ 6 марта примет «Монако», «Гавр» 8 марта на выезде сыграет с «Брестом».